嵐の二宮和也（42）が15日、自身のXを更新。同日のWBC準々決勝で、侍ジャパンがベネズエラに敗れ終戦したことに、悔しさをにじませつつ、ねぎらいの言葉を送った。Netflix（ネットフリックス）のWBC独占配信では、渡辺謙がアンバサダー、二宮はスペシャルサポーターを務めており、中継なども登場している。13日から15日にかけ北海道で嵐のラストツアーの公演を行っている二宮は、試合後にXで「侍JAPANの戦いが終わりました」と報告