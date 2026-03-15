日本女子代表(なでしこジャパン)は15日、女子アジアカップの準々決勝でフィリピン女子代表と対戦する。日本時間午後3時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。先発はグループリーグ第3節から8人変更。DF清水梨紗、MF藤野あおば、そして全試合スタメンのMF長谷川唯が引き続きスタメン入りとなった。予想布陣は4-3-3。GKは平尾知佳、4バックは左からDF守屋都弥、DF南萌華、DF古賀塔子、清水。アンカーはMF林穂