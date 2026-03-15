[故障者情報]大分トリニータは15日、MFパトリッキ・ヴェロン(21)が負傷したことを発表した。クラブ公式サイトによると、ヴェロンは今月11日のトレーニング中に負傷。大分市内の病院で診断した結果、右脛骨骨挫傷と判明したという。ヴェロンは2024シーズンから川崎フロンターレに加入。25シーズンはFC今治に、今シーズンは大分に期限付き移籍をしていた。J2・J3百年構想リーグWEST-Bで開幕5試合で先発出場し、1ゴールを決めて