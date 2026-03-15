[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](ニンスタ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 26 金沢一矢DF 44 森山公弥DF 49 阿部稜汰DF 50 杉山耕二MF 22 竹本雄飛MF 38 日野翔太MF 48 行友翔哉MF 70 前田椋介MF 99 樺山諒乃介FW 88 山口太陽控えGK 31 白坂楓馬DF 3 山原康太郎MF 6 谷岡昌MF 13 山下雄大MF 14 斉藤涼優MF 16 細谷航平MF 57 仙波隼太郎FW 11 藤原悠汰FW 17 田口裕也監督大木武[