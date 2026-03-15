[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](ニッパツ)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 16 伊藤槙人DF 19 杉田隼DF 22 岩武克弥MF 7 山田康太MF 8 小倉陽太MF 13 窪田稜MF 26 横山暁之MF 48 新保海鈴MF 77 高江麗央FW 9 ルキアン控えGK 42 石井僚DF 5 細井響MF 20 村田透馬MF 35 宇田光史朗MF 39 遠藤貴成MF 78 岩崎亮佑FW 10 ジョアン・パウロFW 49 駒沢直哉FW 90 アダイウトン監督須藤