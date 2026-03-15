ロサンゼルス・クリッパーズ vs サクラメント・キングス日付：2026年3月15日（日）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 109 - 118 サクラメント・キングス NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対サクラメント・キングスがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし31