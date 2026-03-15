俳優の妻夫木聡が自身のInstagramで、3月13日に開催された『第49回 日本アカデミー賞』授賞式での集合ショットを公開した。 【写真】豪華！妻夫木聡が撮影した俳優陣との集合ショット ■妻夫木聡「受賞された皆さん、おめでとうございます」 妻夫木は、吉沢亮、山田裕貴、松村北斗、長塚京三のハッシュタグを添えて、「愛が溢れる素晴らしい授賞式でしたまたここへ戻ってこられるよう、精進します」と日本アカデミー