石狩市の石狩湾新港で15日午前7時半ごろ、ニシン漁の漁船2隻が衝突する事故があったと、石狩湾漁業協同組合から通報が入りました。小樽海上保安部によると、石狩湾新港に入港しようとした乗組員3人が乗る漁船と、出港しようとした乗組員1人が乗る漁船が入れ違いにぶつかったということです。この事故で漁船1隻の船尾部分が破損しましたが、けが人はいなく、油の流出などもなかったということです。事故当時、天気は晴れていて視界