江戸川ボートの6日間開催「新小岩ホルモン平田杯」は、15日が初日。この日1回乗りの5Rで6枠から3着を確保した東潤樹（37＝広島）が好ムードを漂わせている。実績上位の36号機を味方につけて、道中の軽快な走りで舟券絡みに成功した。レース後は「いいエンジンと聞いている2番（仲本舜）を抜くことができたし、感触はまずまずどころかいい部類だと思う」とニッコリ。さらに「乗り味はいい。足は完全な出足型だけど、少しペラが