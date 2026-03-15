安全安心で信頼できるAIの実現にむけて話し合う「広島AIプロセス フレンズグループ会合」が15日から2日間の日程で都内で始まりました。この会合は、AIに関わる国際的なルール作りを目指して日本が主導して立ち上げた「広島AIプロセス」に賛同する国や地域、企業団体がAIのガバナンスや実社会での利用方法について話し合うものです。去年に続き今回は2度目の会合で、31の国と地域、34の企業団体が参加しました。林総務相「安全安心