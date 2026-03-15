俳優桜田通（34）が15日、都内で、26年度カレンダー（アミューズ）の発売記念イベント前に取材に応じた。「DORI’S JAPAN／KYOTO EDITION」CALENDAR2026．4−2027．3と題し、日本の美が息づく京都を舞台に撮影した。「マインドが海外に向いていた時期があったんですけど、今回はしっかり日本で何かを撮りたかった。京都を選んだのは、より日本を感じられる場所がよかったから」。Netflix（ネットフリックス）シリーズ「今際の国の