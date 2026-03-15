◆オープン戦広島―阪神（１５日・マツダ）阪神の先発・西勇輝投手が４回３安打無失点でマウンドを降りた。初回は先頭の秋山、佐藤に連打を浴びたものの、平川を空振り三振に打ち取ると、１死二、三塁から佐々木を投ゴロ、ファビアンを中飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。２回以降は、変化球を軸に安定した投球を見せた。３回には、ルーキー・平川と佐々木を連続で空振り三振に仕留めた。この日はオリックス時代の元同