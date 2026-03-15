WBC準々決勝・日本―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。試合終了から1時間が経過しても、侍ジャパンの選手はミックスゾーンに姿を見せなかった。一時は森下翔太外野手の3ランなどでリードを奪うも、投手陣が踏ん張り切れず。日本はWBC過去5大会すべてでベス