中京１１Ｒ・金鯱賞・Ｇ２・馬トク激走馬＝ヴィレム昇級初戦だった前走の白富士ステークスで２着。３連勝、将来が嘱望されるダノンシーマと半馬身差の戦いを演じた。２月１７日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから帰厩し、坂路、Ｗコースで時計６本。１週前、直前の走りを見る限り、本格化の兆しがヒシヒシ。６番枠からの発走に藤原英昭調教師は「左回りは合うし、枠もちょうどいい」とコメントした。鞍上は「乗れるジョッキ