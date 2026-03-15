３月１５日の阪神４Ｒ・障害４歳上未勝利でヴァランセカズマが１着となり、管理する蛯名利弘調教師＝美浦＝（６５）がＪＲＡ通算１００勝を達成した。通算３４６４戦での到達で、現役１３９人目。※記録は１５日阪神４Ｒ終了時点蛯名利弘調教師「少し時間がかかりましたが、自分なりにやってきて自分らしいのかなと思います。とにかく馬主さん、調教スタッフ、騎手のみなさんのおかげだと思っています。これからもひとつひとつ