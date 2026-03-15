TREASUREが、自身3度目の日本ツアー＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞より、ツアーファイナルとなる京セラドーム大阪公演（2026.2.11）の模様を収録したDVD/Blu-rayを4月8日(水)にリリースすることが決定した。2025〜26年にかけて全国5都市15公演、総動員30万人を突破した本ツアー。映像作品にはファイナル公演のライブ本編29曲（予定）を収録する。さらに、全国5都市のライブ映像を特別編集した『COLLECTION OF BEST