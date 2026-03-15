準々決勝でベネズエラに敗れるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。先発の山本由伸投手（ドジャース）は4回69球で降板。継投のタイミングについて、井端弘和監督が会見で説明した。山本は初回、アクーニャJr.に先頭打者弾を被弾。2回にも連続二塁打を浴びたが、