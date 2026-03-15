◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本は準々決勝でベネズエラに敗れて、２大会連覇はならなかった。準々決勝での敗退はＷＢＣでは６大会目で初めての屈辱だ。試合後には、グラウンド上ではＷＢＣを国内独占配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」（ネットフリックス）でスペシャルサポーターを務める俳優の渡辺謙と２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献した