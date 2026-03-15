シンガー・ソングライターのナオト・インティライミ（46）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の日本―ベネズエラ戦を観戦し、大谷翔平投手（31）の先頭打者弾に触ったことを興奮まじりに報告した。 【写真】スタンドの熱気も伝えた ナオトは「やばいやばい!!!すん