筑波大の入江倫平と篠田翼、磐田U-18の奥田悠真と小枝朔太郎がボーフムへドイツ・ブンデスリーガ2部のVfLボーフムは1月、パートナーシップを結ぶ筑波大学とジュビロ磐田から計4人の選手を受け入れ、アカデミーチームのトレーニングに参加させた。昨年4月よりパートナーシップを締結している筑波大学からは、GK入江倫平（3年＝桐蔭学園高）とMF篠田翼（3年＝昌平高）が、ドイツ4部リーグに所属するVfLボーフムU-21の練習に参加