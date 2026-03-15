とちぎテレビ 2026年03月15日午後2時06分ごろ、群馬県南部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは群馬県、埼玉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは80km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．４と推定されます。 栃木県 【震度2】 日光市 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市