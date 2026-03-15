◇ファーム中地区中日―西武（2026年3月15日ナゴヤ）今季でプロ25年目を迎えた西武・中村剛也が、開幕2試合目で今季1号アーチを放った。中日戦に「5番・DH」で出場。2回1死の第1打席で中日・仲地の初球をものの見事に捉える。143キロの直球を左中間へと運び先制の1号ソロだ。前日の開幕戦は代打で登場して三ゴロ。今季2打席目で豪快な一発を披露した。過去6度、本塁打王に輝いているスラッガー。通算500本塁打に残り