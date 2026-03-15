◇オープン戦阪神―広島（2026年3月15日マツダ）プロ18年目のベテラン、西勇輝投手（35）が広島戦で先発し、4回3安打無失点と順調な仕上がりをアピールした。西勇は2月22日の沖縄でのヤクルト戦で1回無失点の投球をして以来の1軍戦登板。初回の立ち上がりに秋山、佐藤啓の連打で無死一、三塁とピンチを背負ったが、平川空振り三振、佐々木投ゴロ、ファビアン中飛と後続を退けた。2回以降も要所を締め、無失点投球。先