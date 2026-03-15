俳優の吉岡里帆（33）が15日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったショートカットの姿を披露した。【写真】「爆美女すぎる」「血圧爆上がりました」髪を切った姿を公開した吉岡里帆吉岡は日本アカデミー賞にプレゼンターとして出席したことを報告。「これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」と伝えた。「この会場にいるならではの心動く瞬間が沢山でした