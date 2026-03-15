将棋の藤井聡太六冠（23）が増田康宏八段（28）の挑戦を受ける「棋王戦五番勝負」の第4局が始まりました。藤井六冠はこの対局で負けると六冠から陥落することになります。藤井聡太六冠が増田康宏八段の挑戦を受ける「第51期棋王戦五番勝負」第4局が、きょう午前9時ごろに栃木県日光市のホテルで始まりました。先に3勝した方がタイトルを獲得する「棋王戦」。現在1勝2敗の藤井六冠は、この対局で負けると六冠から陥落することになり