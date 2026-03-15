絶望的とも思われたキスカ島撤退作戦1943年5月27日、アラスカから伸びるアリューシャン列島で、周囲をアメリカ軍に包囲され孤立無援となったキスカ島の日本軍。しかし、同島ではさまざまな条件が偶然重なり、劣勢に立たされた日本軍としては異例の、全員無傷での撤退に成功しました。この奇跡ともいえる「キスカ島撤退作戦」とは、どのような作戦だったのでしょうか。【画像】これは指揮が下がる…キスカ島守備隊に向けて投下さ