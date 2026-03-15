歌手でタレントの森口博子が14日に自身のアメブロを更新。歌手でタレントの松本伊代、早見優とのユニット「キューティー モリモリ」の衣装姿を披露した。この日、森口は「本日19:00〜20:54BSテレビ朝日『人生、歌がある』に出演させていただきます」と報告。「何とぉぉぉ松本伊代さん、早見優さんとのユニットキューティー モリモリのオリジナルソングをお届けさせていただきました」と明かし、3ショットを公開した。続けて「いつ