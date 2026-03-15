日本を打ち破り、熱狂を生んだベネズエラナイン(C)Getty Images衝撃の早期敗退だ。現地時間3月14日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、野球日本代表「侍ジャパン」はベネズエラ代表に5-8で敗北。前回大会に続く世界制覇は果たせなかった。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した乱打戦を制したのは中南米の雄だった。初回に主砲ロナル