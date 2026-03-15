◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)2026WBCの準々決勝に挑んだ侍ジャパン。ベネズエラ打線の勢いを止められず、シーソーゲームの熱戦を見せるも「5-8」で敗れました。選手たちは試合を終えてグラウンドに並び挨拶。スタンドに集まったファンに向け、帽子を取り頭を下げました。その後、肩を落としベンチに引きあげた選手たち。その後ろ姿に、宮城大弥投手は顔を上げね