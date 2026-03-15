全世界で150万部超えと大ベストセラーになっている、柚木麻子さんの『BUTTER』。男たちの財産を奪い、殺害した容疑で逮捕された梶井真奈子の独占インタビューを狙う週刊誌記者の町田里佳が梶井の言動に翻弄され、里佳の内面も外面も変わっていく、社会派長編小説だ。同作は日本人作家初の、イギリスで文学賞など3冠を受賞。出版社が積極的に外国で売ろうという流れに'25年には英国推理作家協会主催で、世界最高峰のミステリー