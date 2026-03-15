韓国・ソウルのカプセルホテルできのう火事があり、日本人1人が重体となるなど外国籍の10人がけがをしました。記者「きのう火事があったホテルですが、3階4階の窓が割れ、外壁が黒く焼け焦げています」消防などによりますと、きのう夕方、ソウル中心部の明洞にある7階建ての複合ビルから火が出ました。火は3階のカプセルホテルから出て、およそ3時間半後に消し止められましたが、宿泊客とみられる10人がけがをしました。このうち日