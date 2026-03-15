お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃん(40)が15日、自身のXを更新。インターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」のギャラについて明かした。良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！松ちゃんケチなはずなのに！」と、「ダウンタウン」松本人志をイジりながらDOWNTOWN＋のギャラ事情を明かした。さらに「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で