俳優の小沢仁志（63）が15日、インスタグラムを更新。WBC準々決勝で侍ジャパンがベネズエラに破れ、連覇を逃したことに言及した。「終わった…」と書き出し、WBC準々決勝の試合終了後の映像を添えた。「あとの楽しみはメジャーの開幕のみ」と打ち明け、「しかし、投手がメジャーの圧に苦しんでる時にミスしたら負けるわな」と試合を振り返った。ただ「だがよく戦った。お疲れ様、侍JAPAN。次は3年後監督は代えてくれ…」と思いを