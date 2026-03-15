将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。注目の昼食には、藤井棋王が「日光そば 鴨なんばん」、増田八段が「ローストビーフ丼 温泉卵添え」を注文。ABEMAの中継では現地の大盤解説陣による“食レポ”が行われたが、鈴木大介九段（51）の豪快すぎる食べっぷり