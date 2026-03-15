歌手和田アキ子（75）が15日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。「スーパーマリオブラザーズ」の映画で声優を務めていたことを話した。発売40周年のゲーム「スーパーマリオブラザーズ」がプロ野球とコラボし、12球団の主催試合でマリオが始球式をするなどの企画が紹介された。また映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が4月24日に日本で公開されることも紹介された。和田が「私、昔、仕事で