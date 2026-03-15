iPhoneを購入する際は一括購入が一番安いと思っている人も多いのではないでしょうか？ 分割払いだと手数料がかかったり、割高になってしまったりするイメージですよね。 しかし、近年では各キャリアからあらかじめiPhoneの残価を設定し、残りを分割払いして途中で端末を返却することで残価の支払いが免除になる、車の残クレのようなiPhoneの買い方が登場しています。 本記事では、iPhone17を一括購入した場合と、