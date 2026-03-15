タレントの藤本美貴が、１５日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。夫の庄司智春が与えた子どもたちへの影響を明かした。庄司といえば、筋肉キャラ。食事も健康面は「結構重視してますね。筋トレしてるから、脂質は控えめ、タンパク質は多めに摂るようにしてます」と語る。この影響は、子供たちにも出ているという。庄司が「ありがたいことに、私が食べてるものを子供たちも『食べたい』と言ってくれる」と言うと、藤本は