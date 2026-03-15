3月14日に放送されたクイズ番組『世界ふしぎ発見！』（TBS系）。解答者として出演した野々村真（61）の近影に衝撃の声があがっている。‘24年にレギュラー放送を終えた同番組だが、今回は『大発掘！黄金のマスクが出た！岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』と題し、番組の40周年を記念したスペシャル放送として復活。草野仁（82）や石井亮次（48）の新旧司会陣、レギュラー出演者の黒柳徹子（92）らお馴染みの面々とともに野々村も