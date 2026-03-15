【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の中島裕翔が15日、都内で開催されたテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵 Butterfly beyond」（よる9時〜）制作発表記者会見に、女優の八木莉可子とともに出席。「時間を忘れて」やってしまうことを明かした。【写真】中島裕翔が披露した自己分析チャート◆中島裕翔「時間を忘れて」やってしまう趣味明かす本作は、ファッションの最高峰であるフランス・パリのオートクチュールデザイナーとして活