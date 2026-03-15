弁護士でタレントのソ・ドンジュが、体外受精による妊娠を公表し、ファンへ温かな応援を呼びかけた。ソ・ドンジュは最近、自身のSNSに妊娠検査薬の写真を公開し、近況を報告した。【写真】ソ・ドンジュの“役満ボディ”…爆裂モノキニ写真には、うっすらとした2本線からくっきりとした線まで計6本の検査薬が並び、それぞれに日付と時間が細かく記されており、これまでの切実な道のりを物語っている。彼女は「極低AMH（卵巣予備能が