男性に奢られることを喜ばない女性はほとんどいないでしょうが、状況によっては、お金を出してもらうことに気が引けることもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「女性が『この人に奢ってもらうわけにはいかない』と感じる相手」をご紹介します。【１】フリーターで収入が高くない人「無理させるのはイヤですね」（２０代女性）など、自分より収入の低そうな人から奢られるのは女性とし