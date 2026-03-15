◆大相撲春場所８日目（１５日、エディンアリーナ大阪）大関復帰を狙う霧島（音羽山）が好調だ。前に出る馬力はまだ戻っていないが、まわしを取ってからの動きが抜群だ。相手は同じ１敗の高安（田子ノ浦）。立ち合いでの左差しをどう防ぐかがポイント。脇を固めて横に回って、頭を付けて半身になりたい。ポイントは立ち合いになる。隆の勝（湊川）も１敗をキープしている。押し相撲は調子に乗ると手が付けられないと言われてい