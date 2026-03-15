15日午後2時6分頃、群馬県南部を震源とするマグニチュード4.4の地震が発生し、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要15日午後2時6分頃、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は群馬県南部(北緯36.3度、東経139.4度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観