元日向坂46の東村芽依（27）が15日、都内で「東村芽依2026.4−2027.3カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントに出席した。「ソロでカレンダーを出すのは初めてで、凄くうれしいです」とにっこり。赤い衣装のカットを見せると「髪形がまっすぐストレートで、赤リップも塗ってもらったので、大人っぽいかなと思います」とはにかんだ。昨年1月にグループを卒業して1年がたち「アイドル時代にできなかったことをいろ