「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンが準々決勝で敗退した。一時は森下翔太の３ランなどで一挙４点を奪って５−２と優勢に立ったが、その後逆転を許し、敗戦となった。日本がＷＢＣでベスト４に進めなかったのは初。ネットでは「ネトフリ解約」が一時、トレンドワードに上がった。今回のＷＢＣはＮｅｔｆｌｉｘが独占配信。地上波では見られなかったことから、ＷＢＣを見る