俳優のドウェイン・ジョンソンが、これまでのパブリックイメージを脱ぎ捨てた役どころに挑戦し、大きな話題を呼んでいる映画『スマッシング・マシーン』（5月15日公開）。本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期、“霊長類ヒト科最強”と恐れられた伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる実話を描く。【動画】ドウェイン・ジョンソンのビフォーアフター、タイムラプス映像本作で実在の総合格闘家