◇米男子ゴルフツアープレーヤーズ選手権第3日（2026年3月14日フロリダ州TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、17位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの70で回り、通算6アンダーで15位に浮上した。首位と7打差で最終ラウンドに臨む。「前半すごくバタバタしたけど、後半はショットも良くなった。今日はチャンスも多かったし、いい終