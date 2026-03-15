カカロニの栗谷が１４日、テレビ東京系「ゴッドタン」で、１３００万円の詐欺にあったことを告白した。この日は「怒りの力でタイムを上げろバカヤロウ徒競走」を放送。栗谷は、終始表情が暗かったことから、おぎやはぎが「浮かない顔してますね」「ひどいでしょ、このテンション」というと、栗谷は「放送するかは佐久間さんに任せるが」と切り出すと「詐欺にあって」と言い出し、スタジオは悲鳴。朝日奈央は「なんの詐欺？」