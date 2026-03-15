今、育休を取得した夫や妻が離婚するケースが増えている。男性の育休取得が増える一方、2026年はさらに育休離婚が増えるかもしれないと堀井亜生弁護士は指摘する。【映像】結婚後にモラハラ判明→夫が放った“衝撃の一言”（漫画あり）ニュース番組『わたしとニュース』では、育休離婚が増える理由やその背景について、堀井弁護士の見解を交えながら、OTEMOTO創刊編集長の小林明子氏とともに深掘りした。■育休離婚が増