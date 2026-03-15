「突然見知らぬ外国人が間違えて部屋に入ってきた」と驚きの苦情が入ったアパートオーナー。該当する部屋の住民に問いただすと、民泊使用されていたことがわかりました。この借主との契約を解除することはできるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。貸した部屋を無断で民泊に使用していた借主…契約解除できる？【アパートオーナーからの相談】私